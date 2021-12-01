Мюллер забил 50-й гол в Лиге чемпионов. Он делит с Анри 7-е место в списке бомбардиров турнира

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Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер открыл счет в матче с «Барселоной» (1:0, первый тайм) в 6-м туре группового этапа.

32-летний немец забил 50-й гол в турнире. Он стал 8-м игроком, преодолевшим эту отметку, и делит седьмое место с Тьерри Анри в списке бомбардиров.

140: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») 

125: Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»)

82: Роберт Левандовски ( «Бавария»)

76: Карим Бензема («Реал»)

71: Рауль («Реал»)

56: Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал»)

50: Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»)

50: Томас Мюллер («Бавария»)

Подробную статистику выступлений Томаса смотрите здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию

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