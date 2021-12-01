Мюллер забил 50-й гол в Лиге чемпионов. Он делит с Анри 7-е место в списке бомбардиров турнира

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер открыл счет в матче с «Барселоной» (1:0, первый тайм) в 6-м туре группового этапа.
32-летний немец забил 50-й гол в турнире. Он стал 8-м игроком, преодолевшим эту отметку, и делит седьмое место с Тьерри Анри в списке бомбардиров.
140: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
125: Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»)
82: Роберт Левандовски ( «Бавария»)
76: Карим Бензема («Реал»)
71: Рауль («Реал»)
56: Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал»)
50: Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»)
50: Томас Мюллер («Бавария»)
Подробную статистику выступлений Томаса смотрите здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.