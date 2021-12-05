Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Баварии», «Севилья» против «Зальцбурга», «МЮ» примет «Янг Бойз»

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Барселону», «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз», «Севилья» играет на выезде с «Зальцбургом».

Лига чемпионов

6-й тур

Группа E

Группа F

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика ЛЧ

Знаем уже 12 из 16 участников плей-офф ЛЧ. «Атлетико» заскочил с последнего места