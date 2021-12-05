Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Баварии», «Севилья» против «Зальцбурга», «МЮ» примет «Янг Бойз»

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В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Барселону», «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз», «Севилья» играет на выезде с «Зальцбургом».

Лига чемпионов

6-й тур

Группа E

Бавария Германия – Барселона Испания
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бенфика Португалия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Манчестер Юнайтед Англия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Аталанта Италия – Вильярреал Испания
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа G

Вольфсбург Германия – Лилль Франция
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ред Булл Австрия – Севилья Испания
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Знаем уже 12 из 16 участников плей-офф ЛЧ. «Атлетико» заскочил с последнего места

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