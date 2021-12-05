Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Баварии», «Севилья» против «Зальцбурга», «МЮ» примет «Янг Бойз»

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Барселону», «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз», «Севилья» играет на выезде с «Зальцбургом».
6-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Эштадиу да Луш»
Группа F
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Адзурри д′Италия»
Группа G
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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