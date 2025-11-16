Семак о матче с «Пари НН»: «Арсен Адамов будет готовиться к игре, надеюсь. Лусиано и Кассьерра должны вот-вот присоединиться, насчет Нино – посмотрим»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние футболистов, восстанавливающихся после повреждений.
Сегодня первая команда петербуржцев победила «Зенит‑2» (4:2) в тренировочном матче. 23 ноября команда Семака сыграет в гостях с «Пари НН» в 16-м туре Мир РПЛ.
– В первом тайме играл Арсен Адамов. Как вы оцените его состояние и возможность принять участие в следующем официальном матче «Зенита»?
– Я надеюсь, что он будет готовиться к игре с «Пари НН». Арсен пропустил часть тренировочной работы из‑за травмы, и сейчас ему нужно набирать и функциональное состояние, и игровой тонус. Поэтому для него это была хорошая возможность потихоньку подходить к составу и набирать хорошую форму.
– Как проходит восстановление других футболистов?
– Ждем следующую неделю. Нино получил повреждение в последнем матче. Посмотрим, насколько он будет готов. Лусиано, Кассьерра – это те игроки, которые вот‑вот должны присоединиться к команде. Надеюсь, что так и будет, – сказал Семак.