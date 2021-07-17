Луис Суарес: «Месси заслужил «Золотой мяч», он провел прекрасный год. Думаю, у Лео нет конкурентов»

Нападающий считает, что форвард должен получить «Золотой мяч» в этом году.

«Я думаю, Лео заслужил «Золотой мяч», потому что на личном уровне он провел прекрасный год, несмотря на то, что с «Барселоной» выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом , выиграл Кубок Америки, на котором тоже стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это лишь увеличивает его шансы.

Месси заслужил эту награду, потому что столько выиграл как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая «Золотой мяч», нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что это за игрок, что он делает год за годом. Я думаю, у Лео нет конкурентов», – сказал Суарес.