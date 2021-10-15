Жерар Пике: «Месси должен был получить «Золотой мяч» более семи раз. Лео – лучший игрок поколения»

Защитник «Барселоны» высказался о «Золотом мяче».

«Думаю, Лео Месси точно выиграет «Золотой мяч». Все мы знаем, что Лео – лучший игрок этого поколения.

Параметры, по которым вручают этот приз, так размыты, что люди уже не знают, что именно мы оцениваем. Если мы даем «Золотой мяч» за выигранные трофеи, то победить должен Жоржиньо. Но если мы выбираем лучшего игрока мира, то выиграть должен Лео.

Если мы оценивает трофеи, уровень игры и статистику... Победить тоже должен Лео. Месси должен был получить более семи раз», – сказал Пике.