Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Левандовски – 2-й, Бензема – 5-й, Роналду – 9-й

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

Лидирует в списке нападающий «ПСЖ» , в 2021 году забивший 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».

На второй строчке располагается нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Третьим идет полузащитник «Челси» Жоржиньо. Он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 2021 году, а также победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Четвертым в рейтинге стал полузащитник Нголо Канте («Челси»), пятым – Карим Бензема («Реал»), шестым – («ПСЖ»), седьмым – Ромелу Лукаку ( ), восьмым – Эрлинг Холанд («Боруссия» ), девятым – («Манчестер Юнайтед»), а десятым – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.