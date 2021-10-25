Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Левандовски – 2-й, Бензема – 5-й, Роналду – 9-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Карим Бензема Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Роберт Левандовски Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Жоржиньо Фрелло Нголо Канте Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

Лидирует в списке нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, в 2021 году забивший 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».

На второй строчке располагается нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Третьим идет полузащитник «Челси» Жоржиньо. Он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 2021 году, а также победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Четвертым в рейтинге стал полузащитник Нголо Канте («Челси»), пятым – Карим Бензема («Реал»), шестым – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), седьмым – Ромелу Лукаку («Челси»), восьмым – Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд»), девятым – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), а десятым – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные