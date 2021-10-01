УЕФА расследует свист в адрес Камара на матче «Спарта» – «Рейнджерс». В Праге было 10 тысяч детей на арене

начал расследование по итогам матча – «Рейнджерс».

Назначен инспектор с целью проведения проверки по поводу предполагаемого инцидента, носившего дискриминационный характер.

Во время игры, напомним, болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника , который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала с игроком пражской «Славии» Ондржеем Куделой.

На стадионе «Спарты» была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

10 тысяч школьников издевались над Камара из «Рейнджерс». Это новая глава расистского скандала в Чехии