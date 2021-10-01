Министр иностранных дел Чехии попросил извинений от члена Шотландской футбольной ассоциации за сравнение чешских детей с гнилыми фруктами

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал извинений от советника Шотландской футбольной ассоциации по равенству Марвина Бартли из-за его высказываний о расистском скандале во время матча Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс» (1:0).

Из-за предыдущего случая расистского скандала на стадионе чешской команды могли находиться только 10 000 детей в возрасте до 14 лет. Они встречали свистом каждое касание игрока «Рейнджерс» Глена Камара.

После матча Бартли высказал свое недовольство этой ситуацией.

«Худшее в событиях прошлого вечера в Праге – это то, что я нисколько не удивлен. Это ни в коем случае не вина детей, потому что они повторяют то, что делают или поощряют взрослые. Какие у них есть возможности, когда они находятся в чаше с гнилыми фруктами?» – написал Бартли в твиттере, сопроводив сообщение фотографией гнилой клубники.

Кулганек прокомментировал эти события на своем сайте.

«Я понимаю, что спортивные матчи вызывают различные эмоции, которые могут выйти за пределы поля. Тем не менее, даже у них есть свои пределы и они не должны превращаться в ксенофобные оскорбления в адрес несовершеннолетних. 

Поэтому я попросил извинений от человека, который публично сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Сегодня я вызвал посла, чтобы он разъяснил мою просьбу Шотландской футбольной ассоциации», – написал Кулганек.

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