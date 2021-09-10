УЕФА подаст апелляцию на решение суда Мадрида по Суперлиге и ходатайствует об отводе судьи

УЕФА выступил с заявлением по поводу решения суда Мадрида, который летом постановил, что клубы-основатели не могут быть подвергнуты санкциям.

«После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой «Суперлиги» и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой «Суперлиги» он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях.

УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством – УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований.

Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством – и в фундаментальных интересах правосудия – УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства.

УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд – провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд).

УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе», – говорится в заявлении УЕФА.

Ранее стало известно, что отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» – а также от денежных требований к вышедшим из Суперлиги командам.