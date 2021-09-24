Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ»

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу судейской бригады после матча 9-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Сегодня на ВАРе сидел господин Безбородов. Я хочу сказать, что, скорее всего, скоро время этого судьи придет. Сегодня он давил своим авторитетом молодого судью, который, в принципе, не знал, что делать.

Я думаю, что на самом деле такие судьи не должны находиться в российской Премьер-лиге. Потому что он сегодня давил своим авторитетом. Когда были спорные моменты, все равно трактовалось все в пользу «Сочи».

Я не знаю, почему команда, которая, в принципе, из города Санкт-Петербурга, на ВАРе сидит господин Безбородов, приезжает сегодня контролировать, скажем так, господин Фурса, который является главой департамента инспектирования... Ну такое давление уже переходит все границы. Я думаю, что этот судья, который сегодня судил, был под таким давлением и исполнял... Я не знаю, что он исполнял. У него были разные трактовки одинаковых эпизодов. Спасибо большое», – сказал Хашиг в эфире канала «Матч Премьер».

«Краснодар» доигрывал матч вдевятером после удалений Уроша Спайича и Александра Черникова. Главным арбитром матча работал Игорь Панин, его ассистенты – Роман Усачев и Варанцо Петросян, резервный судья – Дмитрий Стрельцов. За ВАР отвечал Владислав Безбородов, АВАР – Андрей Болотенков, инспектор – Алексей Тюмин.

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