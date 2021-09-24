Хачатурянц – Хашигу: «Я не судья, но никаких ошибок не заметил. Эмоциональные заявления сразу после матча неправильны»

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на критику генерального директора в адрес арбитра Владислава Безбородова и судейства в РПЛ в целом.

«Я считаю, что любые эмоциональные заявления сразу после матча неправильны. Необходимо взять время, чтобы более спокойно посмотреть на спорные моменты.

И самое главное: у нас есть экспертно-судейская комиссия. Есть право обратиться туда, чтобы получить финальное заключение по справедливости решения судьи. И уже только после этого можно переходить к каким-то выводам. Мне кажется, что этого не было сделано. Думаю, если «Краснодар» обратится в экспертно-судейскую комиссию, им дадут четкое объяснение всех решений.

Доволен ли я судейством Панина? Матч выдался очень сложным для судейства. Я не профессиональный судья, но мне кажется, что он с судейством справился сегодня. Никаких ошибок я не заметил.

О каком давлении авторитетом говорит Хашиг? Безбородов сидел на ВАРе, он никак не мог давить авторитетом на судью в поле. Его задача была страховать арбитра на поле на случай ошибки. Каким авторитетом он может давить?» – сказал Хачатурянц.

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ»

Хашиг о судействе: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется»

Сергей Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть против «Спартака» или «Зенита», ему надо сразу в ад отправляться»