Хашиг о судействе: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется»

Генеральный директор после игры с «Сочи» (3:0) эмоционально выступил по поводу уровня судейства в чемпионате России.

– Был очень крутой матч, но почему вас интересует после такой игры только это (судейство – прим. Sports.ru)?

– Потому что это повторяется из раза в раз. Потому что, как сказал Сергей Николаевич [Галицкий] в интервью, если бы это был или , совсем было бы другое.

А «Краснодар» можно судить так, как придется. Поэтому я думаю, что наш судейский комитет, который этим займется, разберется и примет решение, – сказал Хашиг в эфире канала «Матч Премьер».

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ»

Сергей Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть против «Спартака» или «Зенита», ему надо сразу в ад отправляться»