«Уйти в платную подписку российский футбол не может. Будет очень ограниченная аудитория». Директор «Тинькофф Банк» о тендере

Медиа-директор «Тинькофф Банк» Михаил Горбунцов высказался о тендере на медиаправа РПЛ.

«Главная страховка от смены телевещателя – цена. Если охват будет меньше, соответственно, и стоимость пакета будет меньше.

Влиять на покупку прав мы никак не можем, но я считаю, что полностью уйти в платную подписку российский футбол не может себе позволить. Это будет очень ограниченная аудитория.

Думаю, что какая-то часть матчей останется на центральных каналах. Если их будут показывать Первый канал или «Россия» – нам с точки зрения охвата это даже лучше, получить больший охват за те же деньги.

С точки зрения обычного болельщика, я тоже считаю, что какая-то часть матчей должна остаться на общедоступных каналах. Иначе получится, как несколько лет назад: «Кто-то там что-то намутил» (отсылка к фразе президента РФ Владимира Путина, когда права на РПЛ забрал «НТВ-Плюс» в 2007 году прим. Sports.ru)», – сказал Горбунцов.

Напомним, «Тинькофф Банк» – титульный спонсор российской Премьер-лиги.

«Матчу» не отдали права на РПЛ: лига хочет тендер. Неужели монополии не будет?