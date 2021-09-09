Прядкин о «Газпром-Медиа» и тендере на медиаправа РПЛ: «На рынке появились новые мощные игроки»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему лига решила провести тендер на реализацию медиаправ.

– Насколько мы понимаем, это первый случай, когда медиаправа на российскую лигу выставляются на конкурс. Почему это произошло именно сейчас?

– Да, на недавнем заседании правления лиги было принято решение выйти на конкурс и определить победителя в рамках конкурентной процедуры.

Это решение пришло не спонтанно. Оно продиктовано в первую очередь рыночной конъюнктурой, которая за последние несколько лет сильно изменилась.

Прежде чем принять это решение, мы проделали большую подготовительную работу, изучили особенности современного рынка, его экономические аспекты, тренды, ключевых игроков, аудиторные показатели и т.д. Эта работа позволила нам оценить потенциал рынка и понять, какие решения будут наиболее эффективными.

– Перед тем, как сообщить о проведении конкурса, было упомянуто, что у «Газпром-Медиа» есть преимущественное право, и холдинг им воспользовался, сделав заявку на новый период. Это предложение не устроило лигу? И по каким причинам?

– Во-первых, мы благодарны нашим партнерам из «Газпром-Медиа Холдинга» за многолетнюю совместную работу. Во многом благодаря нашему сотрудничеству качество медиапродукта РПЛ очень выросло за последнее десятилетие.

Мы действительно получили предложение, которое не оставило сомнения: «Газпром-Медиа Холдинг» очень серьезно настроен на продолжение сотрудничества. Но на настоящем этапе посчитали, что для рынка спортивных прав и индустрии в целом наступает очень ответственный момент, поэтому самым лучшим решением будет проведение конкурса – открытой и прозрачной процедуры.

– Вы уже общались с претендентами на приобретение прав. Что это за компании? И у кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы победить?

– Действительно, на рынке медиаправ появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ. Это очень крупные компании или холдинги, которые открыто выражают свое желание принять участие в конкурсе и обладают соответствующими медиа и финансовыми ресурсами.

С нашей стороны будет корректно говорить о составе участников, когда завершится этап заявок, – сказал Прядкин.

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ готов предложить Оkkо. Также в тендере примет участие видеосервис START.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с . Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».

«Матчу» не отдали права на РПЛ: лига хочет тендер. Неужели монополии не будет?