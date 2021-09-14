Прядкин – Дюкову: «У РПЛ есть полномочия самостоятельно реализовывать медиаправа. Стоит разделить их и вопросы формата лиги»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главы РФС Александра Дюкова.

– Недавно было опубликовано интервью президента РФС Александра Дюкова, где он сказал, что права нужно воспринимать в связке с изменением формата, и РПЛ, по сути, не может без согласования с РФС их реализовать. Можете прокомментировать это?

– Да, я читал высказывание Александра Валерьевича. Мы также знаем, что в РФС создана рабочая группа при комитете по маркетингу, которая работает над централизацией медиа и коммерческих прав всех соревнований, проводимых РФС, с учетом возможного изменения структуры соревнований.

В эту группу пригласили и нашего представителя: от нас вошел , один самых опытных и успешных руководителей клубов РПЛ. Он также возглавлял рабочую группу РПЛ по медиаправам, проделал большую работу в этом качестве и находится в курсе всех аспектов.

Мы знаем повестку рабочей группы РФС, но все же я думаю, что нам стоит разделить вопросы формата и медиаправ, хотя бы юридически.

РФС делегировал РПЛ права на проведение соревнований, а также на возмездной основе передал коммерческие и медиаправа. Это соглашение действует еще 4 сезона, в соответствии с ним у нас есть все полномочия их самостоятельно реализовывать. Поэтому на наш взгляд, этот процесс не должен влиять на то, о чем я говорил раньше – в первую очередь, на планы по организации конкурса – и отменять всю работу, которую РПЛ и клубы проделали в этом направлении.

Мы обсуждали с клубами эту ситуацию и не видим оснований менять подход к реализации медиа и коммерческих прав, поэтому попрошу Александра Валерьевича встретиться с клубами, чтобы обсудить эти вопросы в рабочем диалоге.

Формат мы продолжаем обсуждать. Мы со своей стороны тоже будем предлагать решения, и я уверен, что компромисс будет найден, – сказал Прядкин.