Березуцкий про 1:0 со «Спартаком»: «ЦСКА был лучше только характером. Заболотный играл великолепно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопросы после победы над «Спартаком» в матче 8-го тура (1:0).

– Чем ЦСКА был лучше ?

– Только характером. Ничем более. Игра была равная, до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята молодцы, характер проявили. Я, естественно, этому очень рад.

– Поясните, пожалуйста, схему. Она из-за вынужденной замены поменялась. Как вы принимали это решение?

– Ну тут и объяснять нечего. Естественно, она поменялась из-за вынужденной замены. Мы стали играть в четыре защитника. Мне кажется, все логично настолько, насколько возможно.

– Зайнутдинов в опорной зоне, а не на фланге. Почему?

– Баха тот футболист, который может играть практически на любой позиции, что удивительно. очень универсальный футболист. Включая нападающего, центрального защитника. Это реально, наверное, самый универсальный футболист, которого я видел.

– Заболотный, который забивает победный мяч, при этом удаляется. Какие эмоции от его игры?

– На мой взгляд, он играл сегодня просто великолепно. Естественно, получил в итоге две желтые карточки, что, конечно, не очень хорошо. Но ничего страшного.

– Какие ощущения от победы в дерби, будучи тренером?

– Точно такие же, как победить, будучи игроком.

– Точно-точно?

– Да, точно-точно такие, – сказал Березуцкий.