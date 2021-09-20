Березуцкий про 1:0 со «Спартаком»: «ЦСКА был лучше только характером. Заболотный играл великолепно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопросы после победы над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).
– Чем ЦСКА был лучше «Спартака»?
– Только характером. Ничем более. Игра была равная, до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята молодцы, характер проявили. Я, естественно, этому очень рад.
– Поясните, пожалуйста, схему. Она из-за вынужденной замены поменялась. Как вы принимали это решение?
– Ну тут и объяснять нечего. Естественно, она поменялась из-за вынужденной замены. Мы стали играть в четыре защитника. Мне кажется, все логично настолько, насколько возможно.
– Зайнутдинов в опорной зоне, а не на фланге. Почему?
– Баха тот футболист, который может играть практически на любой позиции, что удивительно. очень универсальный футболист. Включая нападающего, центрального защитника. Это реально, наверное, самый универсальный футболист, которого я видел.
– Заболотный, который забивает победный мяч, при этом удаляется. Какие эмоции от его игры?
– На мой взгляд, он играл сегодня просто великолепно. Естественно, получил в итоге две желтые карточки, что, конечно, не очень хорошо. Но ничего страшного.
– Какие ощущения от победы в дерби, будучи тренером?
– Точно такие же, как победить, будучи игроком.
– Точно-точно?
– Да, точно-точно такие, – сказал Березуцкий.