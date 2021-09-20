Заболотный забил впервые с июля – «Спартаку»

ЦСКА обыгрывает «Спартак» (1:0, второй тайм) в 8-м туре РПЛ.
На 81-й минуте счет открыл нападающий Антон Заболотный, воспользовавшись отскоком мяча от защитника соперника Максимилиано Кофрие. Главный арбитр Сергей Карасев, проконсультировавшись с видеоассистентом, засчитал взятие ворот.
Вот он – главный момент дерби. Заболотный по-царски зарешал 💪 pic.twitter.com/zln4luAZVv— Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2021
Это первый гол форварда с 25 июля – тогда он принес ЦСКА победу в игре с «Уфой» (1:0). В семи последующих матчах, включая выступления за сборную России, Заболотный не забивал.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.