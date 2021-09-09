«Темнокожие дети не захотят играть за Англию. Ни одна мать такого не захочет». Грэй о расизме в адрес игроков сборной

Вингер выступил на тему расизма в современном футболе.

«Мы встаем на колено, но людям, оскорбляющим других [на расовой почве] с той стороны экрана, плевать на это.

Я всецело за то, чтобы участвовать в этом, демонстрировать, что это правильно, но вы сами видите, что случилось с парнями, которые не реализовали пенальти [за сборную в финале Евро-2020] – и вот ответ.

Молодые темнокожие английские игроки и дети увидят оскорбления и, возможно, не захотят играть за Англию, и это печально. Ни одна мать не захочет, чтобы ее ребенок потенциально оказался в такой ситуации. И ни один человек не захочет оказаться в такой ситуации. Я бы не хотел. Это несправедливо.

Когда все идет хорошо, наши темнокожие игроки забивают голы – все отлично. Затем наступает финал, в котором мы не были так давно, парни сплотили всю страну, но мы потерпели неудачу в самом конце – и некоторые люди вот так ведут себя по отношению к этим игрокам. Это плохой знак.

Я бы хотел просто сказать, что мне все равно, таковы люди. Но если бы меня так атаковали? Мы же люди. Это повлияет на каждого», – сказал 25-летний англичанин.