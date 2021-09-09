Семья Глика получила оскорбления и угрозы в соцсетях после матча с Англией. Поляка обвиняли в расизме по отношению к Уокеру

Семья защитника сборной Польши Камиля Глика подверглась оскорблениям после матча с Англией (1:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

В конце первого тайма между футболистами двух команд вспыхнул конфликт. В ходе него Глик ущипнул . В стычке также участвовал Харри Магуайр.

В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному судье, что Уокер подвергся расизму со стороны Глика.

После конфликта Марта Глик, жена Камиля, опубликовала в инстаграме скриншоты присланных ей и другим членам семьи сообщений. Пользователи оскорбляли их и угрожали убийством. Сообщения были написаны на английском языке.

«Тотальное лицемерие. Сперва они встают на колени, а затем Уокер с презрением не подает руку Глику». Збигнев Бонек о сборной Англии