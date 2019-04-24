Фанаты «Лацио» снова оскорбляли Бакайоко на расовой почве. «Милан» может пожаловаться в FIGC

Полузащитник , арендованный у «Челси», вчера подвергся расистским оскорблениям в матче 3-го тура Серии А с «Лацио» (2:0).

27-летний француз вышел на замену на 61-й минуте, но из-за травмы покинул поле уже на 74-й минуте.

За время нахождения Тьемуэ на поле фанаты гостей скандировали расистскую кричалку, а затем повторили свои оскорбительные заряды.

«По поводу дискриминационных кричалок с гостевого сектора: клуб после проверки рассмотрит возможность подачи жалобы в Федерацию футбола Италии (FIGC)», – говорится в заявлении «Милана».

Напомним, что в сезоне-2018/19, когда хавбек впервые выступал за «россонери», был условно наказан закрытием фан-сектора за расизм фанатов в отношении Бакайоко и Франка Кессиэ.