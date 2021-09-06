Александр Кокорин: «Иногда могу выпить пива после матча. Не люблю водку»

Нападающий «Фиорентины» высказался о своих предпочтениях в еде и алкоголе.

«В «Фиорентине» есть специальный человек, составляющий для нас меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, мне нравилось иногда ходить в «Макдоналдс», есть фастфуд.

Я люблю пиво, но не крепкий алкоголь. После матча я могу иногда выпить пива.

Не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все предпочитают скорее водку, чем пиво, но это не так. Конечно, если тебе нравится водка, ты ее пьешь – неважно, русский ты или итальянец.

Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России просто едят», – сказал Кокорин.

У Кокорина 0 минут за «Фиорентину» в новом сезоне, третья зарплата в команде и уже море хейтеров в медиа