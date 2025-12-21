  • Спортс
Лингард о Южной Корее: «У них принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою не принесли. Я попробовал живого осьминога»

Экс-полузащитник «МЮ» Джесси Лингард, недавно ушедший из «Сеула», поделился историями из жизни в Южной Корее. 

«Еда, конечно, здесь отличается, я попробовал живого осьминога. Он шевелился. Сначала было страшно, но в итоге все оказалось нормально.

У меня накопилось несколько историй из походов в рестораны, и одну я хорошо помню, когда только приехал туда и пошел поесть с парой молодых игроков. В их культуре принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть первым. Их еда уже стояла на столе, а мою еще не принесли – и они не притрагивались к своей.

Я говорил им: «Ешьте, моя сейчас будет». А они отвечали: «Нет, мы не можем». Я мог бы вообще не трогать свою еду, и тогда они тоже не смогли бы притронуться к своей. Для меня это стало настоящим шоком», – сказал Лингард. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
