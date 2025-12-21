Симеоне о Ла Лиге: «Когда вижу «Реал» и «Барсу», думаю о том, что 100% недостаточно – надо выкладываться на 110%. Мы на том пути, где 100% мало»

Диего Симеоне: когда вижу «Реал» и «Барсу», думаю, что выложиться на 100% мало.

Диего Симеоне отметил силу «Барселоны» и «Реала », с которыми приходится бороться за победу в чемпионате Испании .

«В прошлом сезоне мы очень хорошо поборолись в Лиге чемпионов. В Ла Лиге нам не хватило решающего рывка.

Всякий раз, когда я вижу «Реал» и «Барселону», я думаю о том, что 100% по разным причинам будет недостаточно, мы должны выкладываться на 110%. Мы на том пути, на котором 100% мало», – сказал главный тренер «Атлетико ».