У Ямаля 21 гол в 87 матчах Ла Лиги. В топ-5 лиг только Мбаппе забил больше до 19 лет
Ямаль забил свой 21-й гол в Ла Лиге.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вышел на второе место в топ-5 лиг по голам, забитым до 19 лет.
В матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0) 18-летний футболист сборной Испании забил 21-й гол в чемпионате за 87 проведенных игр.
Больше Ямаля в возрасте до 19 лет в топ-5 лиг забил лишь Килиан Мбаппе – 23 гола.
В нынешнем сезоне на счету Ламина 7 голов и 7 ассистов в 14 матчах Ла Лиги. Подробная статистика вингера «Барселоны» доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
