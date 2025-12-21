У Ямаля 21 гол в 87 матчах Ла Лиги. В топ-5 лиг только Мбаппе забил больше до 19 лет

Ямаль забил свой 21-й гол в Ла Лиге.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вышел на второе место в топ-5 лиг по голам, забитым до 19 лет.

В матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала » (2:0) 18-летний футболист сборной Испании забил 21-й гол в чемпионате за 87 проведенных игр.

Больше Ямаля в возрасте до 19 лет в топ-5 лиг забил лишь Килиан Мбаппе – 23 гола.

В нынешнем сезоне на счету Ламина 7 голов и 7 ассистов в 14 матчах Ла Лиги. Подробная статистика вингера «Барселоны» доступна здесь .