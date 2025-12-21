  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны в этом участвовать»
4

Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны в этом участвовать»

Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент в 1-й части сезона.

Венсан Компани прокомментировал победу в гостях у «Хайденхайма» (4:0) в Бундеслиге.

«Эта неделя напомнила о временах COVID, парни заболевали один за другим. Остальные тренировались хорошо и сегодня очень хорошо потрудились. Я горжусь командой, потому что приехать сюда и сыграть хорошо – это не что-то само собой разумеющееся.

Молодые футболисты уже какое-то время тренировались вместе с нами, и было очевидно, что рано или поздно они нам понадобятся.

Мы заложили хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны участвовать в этом. Мы должны верить в себя – и тогда получим шанс», – сказал главный тренер «Баварии».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50761 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoХайденхайм
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге – 9 очков
21 декабря, 18:37
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
21 декабря, 18:31
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» на выезде – 4:0! Станишич, Олисе, Диас и Кейн забили
21 декабря, 18:25
Главные новости
«Наполи» и «Пиза» тратят на зарплаты более 80% выручки. Зимой клубы смогут тратить на трансферы не больше, чем заработают на продаже игроков
25 минут назад
Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)
40 минут назад
«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Казагранде)
49 минут назад
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» обыграл «Насаф» – 1:0, забил Бензема. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
53 минуты назадВидео
Кубок Африки. Тунис против Уганды, Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия победила Танзанию
57 минут назадLive
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Кепа, Эзе и Жезус в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:01
Луис де ла Фуэнте: «У Испании пять или шесть лучших вратарей мира. Мы в восторге от Симона, Райи и Ремиро, но никто не говорит про Санчеса, Романа или Гарсию»
сегодня, 20:01
Журавель о Карседо в «Спартаке»: «Он плохо реагирует на любое давление. Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Хуан не протянет и двух прессух»
сегодня, 20:00
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» играет с «Кристал Пэлас»
сегодня, 20:00Live
Кафанов – главный кандидат на пост тренера «Рубина». Договориться с Артигой не получилось (Иван Карпов)
сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
Дженнаро Гаттузо: «Согласился возглавить сборную Италии без раздумий, миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте. Чувствую себя привилегированным, очень счастливым человеком»
7 минут назад
Перес поздравил болельщиков «Реала» с католическим Рождеством: «Ценности «Мадрида» – труд, уважение, смирение, самопожертвование, солидарность – позволяют нам противостоять любым невзгодам»
22 минуты назад
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» – 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ
43 минуты назадВидео
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино забил 4 гола «Шабабу Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема одолел «Насаф»
49 минут назад
Маккенни о Спаллетти: «Он говорит, что лучше отдавать голевые передачи, а не забивать – тогда ты улыбаешься два раза, а не один. Лучано считает, что нужно идти на жертвы ради команды»
сегодня, 19:49
«Милан» сможет выкупить Фюллькруга у «Вест Хэма» за 5 млн евро летом. Форвард прошел медосмотр в итальянском клубе
сегодня, 19:23
Педри о высокой линии обороны у «Барсы»: «Кажется, что соперники сделают сквозную передачу и выйдут один на один с вратарем. Но если мы прессингуем, им трудно найти пространство для паса»
сегодня, 19:10
Экс-хавбек «Интер Майами» Ши о Месси: «Розовые футболки везде, куда бы я ни приезжал – в Испании, Франции, Южной Америке. Клубу нельзя отпускать Лионеля»
сегодня, 19:03
Ван де Вен извинился перед Исаком за нанесенную травму. У форварда «Ливерпуля» перелом малоберцовой кости
сегодня, 18:51
«Милан» объявил о расторжении контракта с Ориги. Форвард забил 2 гола в 36 матчах за клуб
сегодня, 18:26