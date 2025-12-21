Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны в этом участвовать»

Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент в 1-й части сезона.

Венсан Компани прокомментировал победу в гостях у «Хайденхайма » (4:0) в Бундеслиге.

«Эта неделя напомнила о временах COVID, парни заболевали один за другим. Остальные тренировались хорошо и сегодня очень хорошо потрудились. Я горжусь командой, потому что приехать сюда и сыграть хорошо – это не что-то само собой разумеющееся.

Молодые футболисты уже какое-то время тренировались вместе с нами, и было очевидно, что рано или поздно они нам понадобятся.

Мы заложили хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны участвовать в этом. Мы должны верить в себя – и тогда получим шанс», – сказал главный тренер «Баварии».