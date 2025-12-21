Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны в этом участвовать»
Венсан Компани: «Бавария» заложила хороший фундамент в 1-й части сезона.
Венсан Компани прокомментировал победу в гостях у «Хайденхайма» (4:0) в Бундеслиге.
«Эта неделя напомнила о временах COVID, парни заболевали один за другим. Остальные тренировались хорошо и сегодня очень хорошо потрудились. Я горжусь командой, потому что приехать сюда и сыграть хорошо – это не что-то само собой разумеющееся.
Молодые футболисты уже какое-то время тренировались вместе с нами, и было очевидно, что рано или поздно они нам понадобятся.
Мы заложили хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны участвовать в этом. Мы должны верить в себя – и тогда получим шанс», – сказал главный тренер «Баварии».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50761 голос
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости