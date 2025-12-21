  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Почему бы «Астон Вилле» не побороться за титул АПЛ?» Саттон после победы команды Эмери над «МЮ»
1

«Почему бы «Астон Вилле» не побороться за титул АПЛ?» Саттон после победы команды Эмери над «МЮ»

Саттон об «Астон Вилле»: почему бы фанатам не помечтать о победе в АПЛ?.

Экс-форвард «Челси» Крис Саттон отреагировал на победу «Астон Виллы» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 17-м туре АПЛ

«Я вот что скажу: почему бы не побороться «Астон Вилле» за титул АПЛ? Если вы болельщик «Виллы», почему бы не помечтать об этом?» – сказал Саттон. 

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды из Бирмингема 36 очков, отставание от «Ман Сити» составляет один балл, от «Арсенала» – три балла. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42326 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoУнаи Эмери
Крис Саттон
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роджерс с дублем и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Астон Вилла» – «МЮ», у Куньи – 8.3, у Бруну – 6.7, у Йоро – 6.4, у Шешко – 6.2
11 минут назад
Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»
12 минут назад
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
33 минуты назад
Главные новости
Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»
12 минут назад
Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»
20 минут назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы играют в матче открытия
22 минуты назадLive
Флик про удаление Вейги: «Очевидная красная. На Ямаля охотятся, и ему надо с этим справляться»
27 минут назад
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
33 минуты назад
«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей и на 13 очков отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала»
40 минут назад
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»
49 минут назад
У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ
55 минут назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
55 минут назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ» – 2:1. Роджерс сделал дубль, Кунья тоже забил
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Роджерс с дублем и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Астон Вилла» – «МЮ», у Куньи – 8.3, у Бруну – 6.7, у Йоро – 6.4, у Шешко – 6.2
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
23 минуты назад
Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: «Четыре пенальти, отбитые Сафоновым – и не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Матвей у всех на устах»
32 минуты назад
«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге – 9 очков
45 минут назад
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
51 минуту назад
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» на выезде – 4:0! Станишич, Олисе, Диас и Кейн забили
57 минут назад
Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»
сегодня, 18:14
Гусев о «Золотом мяче»: «Обидная премия для защитников и особенно вратарей – там правят нападающие. Хорошо, что есть отдельная премия имени Яшина»
сегодня, 18:08
У Куньи 2+1 в трех последних матчах за «МЮ». До этого было 1+1 в 12 играх
сегодня, 17:55
Ямаль с голом и 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Вильярреал» – «Барселона», у Рафиньи – 8.7. Удаленный Вейга оценен ниже всех – 5.6
сегодня, 17:53