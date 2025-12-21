Саттон об «Астон Вилле»: почему бы фанатам не помечтать о победе в АПЛ?.

Экс-форвард «Челси» Крис Саттон отреагировал на победу «Астон Виллы » над «Манчестер Юнайтед » (2:1) в 17-м туре АПЛ .

«Я вот что скажу: почему бы не побороться «Астон Вилле» за титул АПЛ? Если вы болельщик «Виллы», почему бы не помечтать об этом?» – сказал Саттон.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды из Бирмингема 36 очков, отставание от «Ман Сити» составляет один балл, от «Арсенала» – три балла.