«Почему бы «Астон Вилле» не побороться за титул АПЛ?» Саттон после победы команды Эмери над «МЮ»
Саттон об «Астон Вилле»: почему бы фанатам не помечтать о победе в АПЛ?.
Экс-форвард «Челси» Крис Саттон отреагировал на победу «Астон Виллы» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 17-м туре АПЛ.
«Я вот что скажу: почему бы не побороться «Астон Вилле» за титул АПЛ? Если вы болельщик «Виллы», почему бы не помечтать об этом?» – сказал Саттон.
«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды из Бирмингема 36 очков, отставание от «Ман Сити» составляет один балл, от «Арсенала» – три балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
