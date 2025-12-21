У «Фиорентины» первая победа в Серии А в сезоне – 5:1 с «Удинезе». В топ-5 лиг лишь «Вулверхэмптон» не выиграл ни одного матча

«Фиорентина» впервые в сезоне одержала победу в Серии А.

«Фиорентина » одержала первую победу в Серии А в нынешнем сезоне.

Команда под руководством Паоло Ваноли сегодня разгромила «Удинезе » в матче 16-го тура Серии А (5:1).

Ранее в сезоне «Фиорентина» проиграла 9 из 15 матчей в чемпионате Италии и 6 раз сыграла вничью. «Фиалки» находятся на последнем, 20-м, месте таблицы Серии А с 9 очками.

Единственной командой из топ-5 лиг, ни разу не побеждавшей в чемпионате в этом сезоне, остается «Вулверхэмптон », проигравший 15 из 17 матчей в АПЛ .