  • У «Фиорентины» первая победа в Серии А в сезоне – 5:1 с «Удинезе». В топ-5 лиг лишь «Вулверхэмптон» не выиграл ни одного матча
«Фиорентина» впервые в сезоне одержала победу в Серии А.

«Фиорентина» одержала первую победу в Серии А в нынешнем сезоне.

Команда под руководством Паоло Ваноли сегодня разгромила «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А (5:1).

Ранее в сезоне «Фиорентина» проиграла 9 из 15 матчей в чемпионате Италии и 6 раз сыграла вничью. «Фиалки» находятся на последнем, 20-м, месте таблицы Серии А с 9 очками.

Единственной командой из топ-5 лиг, ни разу не побеждавшей в чемпионате в этом сезоне, остается «Вулверхэмптон», проигравший 15 из 17 матчей в АПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
