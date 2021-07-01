Станислав Черчесов: «Не соглашусь, что игроки чувствуют себя некомфортно под моим руководством. У нас отличная атмосфера»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о психологическом состоянии игроков национальной команды.

– С психологией было очень много проблем, которые приводили к ошибкам: странные трясущиеся движения Семенова, Зобнина. Как вам кажется, почему футболисты сборной под вашим руководством психологически чувствуют себя так некомфортно? Пытались ли вы с этим работать?

– Я вопрос слышу, может, вы что-то другое хотели сказать. После игры с Бельгией у нас сразу был разговор, хотя я не люблю после матча говорить. Просто у нас времени перед Финляндией мало было, поэтому, думаю, сейчас эту тему закроем, выйдем после раздевалки очищенными.

Я не соглашусь, что под моим руководством футболисты чувствуют себя некомфортно. У нас отличная атмосфера в команде, любой вам это подтвердит. Другое дело, что если брать последний турнир… Чтобы команда стала командой, должны происходить вещи – победы на последней секунде, вырванные. В этом плане этого не было, возможно, не было веры в какие-то вещи.

Это вы сказали про ошибку Зобнина, главное, чтобы мне это не приписали. Если Зобнин под моим руководством чувствует себя плохо, он бы не смог в «Динамо» вместе со мной пройти такой путь, поэтому здесь я могу апеллировать. Другое дело, что большой турнир оказывает определенное давление, – сказал Черчесов.

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции