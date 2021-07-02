Самошников о Зобнине на Евро: «Он понимает свою ошибку. Теперь каждый, кто сидел дома перед телевизором, будет его оскорблять?»

Защитник «Рубина» высказался о критике в адрес игроков сборной России после неудачного выступления на -2020.

– После первого матча на сборную обрушился поток хейта в интернете.

– Я поэтому уже года два не читаю комментарии. Реакция на мнение в интернете в любом случае будет, даже если внешне игрок остается спокоен. Поэтому проще абстрагироваться и не обращать на это внимание. Футболист и сам понимает, хорошо он сыграл или плохо.

До выступлений за я как-то читал комментарии после игры – мы тогда победили и было много позитива, но нашелся один человек, который поливал грязью меня и всю команду. Сидишь и думаешь: «Может, ответить ему что-нибудь?» Узнать, что не понравилось.

Один раз ответил. Мне кто-то написал в директ по поводу видео с Промесом. Парень написал: «Почему ты такое выкладываешь? Что ты вообще выиграл? А он – чемпион России, Голландии. Ты кто?» Я ответил, что я футболист, и Промес футболист. На этом наш диалог закончился. Мне просто понравился этот игровой момент, не понимаю людей, которые реагируют с негативом.

Если бы Промесу что-то не понравилось, он бы сам написал, и мы бы обговорили этот момент. Я же никак его не оскорблял, ничего плохого не писал.

– Андрею Семенову и , вероятнее всего, пишут более жесткие вещи.

– Это футбол, в нем каждый может ошибиться. Покажите мне футболиста, который ни разу не ошибался, я тогда откажусь от своих слов.

Рома дал интервью, в котором сказал, что готов принять весь удар за вылет сборной с Евро на себя. Он понимает свою ошибку. И что, теперь каждый, кто сидел дома перед телевизором, будет его оскорблять? Это никак не повлияет на человека, ошибка и так его гложет, – сказал Самошников.