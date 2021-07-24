Леонид Федун: «Российский футбол деградирует. Европа уходит все дальше, мы превращаемся в третью лигу»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 3-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).
«Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это.
Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу.
Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи – и все сможем перевернуть», – сказал Федун.
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