Леонид Федун: «Российский футбол деградирует. Европа уходит все дальше, мы превращаемся в третью лигу»

Владелец подвел итоги матча 3-го раунда отборочного турнира против «Бенфики» (0:2).

«Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это.

Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу.

Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи – и все сможем перевернуть», – сказал Федун.

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