Надаль об уходе Месси из «Барсы»: «Печальная новость для всех, кто любит футбол»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Рафаэль Надаль Футбол

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Для меня, любителя футбола, потеря такой звезды, как Месси, невозможность видеть его в Ла Лиге каждую неделю кажется печальной новостью для всех нас, кто любит этот вид спорта, для всех испанцев.

То, что случилось с Месси, всегда может произойти. Очевидно, что футбол, как и другие отрасли, испытывает проблемы. Клубы – не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство, у которых нет большого капитала, так мне кажется», – сказал Надаль в интервью ESPN.

35-летний теннисист болеет за «Реал».

Может ли «Барса» стать лучше без Месси? В теории – да, но для этого к уходу нужно было готовиться

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