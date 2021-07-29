Надаль об уходе Месси из «Барсы»: «Печальная новость для всех, кто любит футбол»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об уходе нападающего из «Барселоны».

«Для меня, любителя футбола, потеря такой звезды, как Месси, невозможность видеть его в каждую неделю кажется печальной новостью для всех нас, кто любит этот вид спорта, для всех испанцев.

То, что случилось с Месси, всегда может произойти. Очевидно, что футбол, как и другие отрасли, испытывает проблемы. Клубы – не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство, у которых нет большого капитала, так мне кажется», – сказал Надаль в интервью ESPN.

35-летний теннисист болеет за «Реал».

Может ли «Барса» стать лучше без Месси? В теории – да, но для этого к уходу нужно было готовиться