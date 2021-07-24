Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на игру с ЦСКА

сыграет с в матче 2-го тура .

Главный тренер «Локо» Марко Николич представил заявку на игру, в которую не включил полузащитника Гжегожа Крыховяка. Ранее сообщалось, что польский игрок подписал с «Краснодаром» контракт на 3 года и уже попрощался с нынешней командой.

В состав на матч попали:

Вратарь: .

Защита: Александр Сильянов, Мачей Рыбус, Мурило Серкейра, Станислав Магкеев.

Полузащита: Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано, Дмитрий Рыбчинский.

Нападение: .

Запасные: Андрей Савин, Даниил Худяков, Пабло, Тин Едвай, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Кирилл Зинович, Сергей Бабкин, Максим Петров, Антон Миранчук, Зе Луиш, Виталий Лисакович.

Видеотрансляция матча ЦСКА – «Локомотив» начнется в 20:00. Текстовый онлайн будет