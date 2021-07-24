«Локо» одержал волевую победу над ЦСКА (2:1). Смолов и Жемалетдинов ответили на гол Бистровича

уступил дома в рамках 2-го тура (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кристиян Бистрович открыл счет на 18-й минуте ударом со штрафного, однако спустя четыре минуты Федор Смолов забил ответный мяч.

Победу «Локо» во втором тайме принес Рифат Жемалетдинов.

Железнодорожники одержали пятую подряд победу над ЦСКА во всех турнирах.

Сегодняшнюю игру пропустил хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который переходит в «Краснодар».