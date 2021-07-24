«Локо» одержал волевую победу над ЦСКА (2:1). Смолов и Жемалетдинов ответили на гол Бистровича

Теги ЦСКА Локомотив Алексей Березуцкий Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Гжегож Крыховяк Рифат Жемалетдинов Марко Николич Кристиян Бистрович Футбол

ЦСКА уступил дома «Локомотиву» в рамках 2-го тура РПЛ (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кристиян Бистрович открыл счет на 18-й минуте ударом со штрафного, однако спустя четыре минуты Федор Смолов забил ответный мяч.

Победу «Локо» во втором тайме принес Рифат Жемалетдинов.

Железнодорожники одержали пятую подряд победу над ЦСКА во всех турнирах.

Сегодняшнюю игру пропустил хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который переходит в «Краснодар».

ЦСКА – Локомотив 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
31 июля, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Бистрович, 1:1 – 22 Смолов, 1:2 – 59 Жемалетдинов.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Тикнизян (Влашич, 68), Мухин (Дзагоев, 68), Чалов (Кучаев, 82), Бистрович (Бохинен, 68), Обляков, Ахметов (Эджуке, 56), Заболотный.
ЛокомотивГильерме, Сильянов, Магкеев, Серкейра, Рыбус, Жемалетдинов (Миранчук, 76), Баринов, Куликов, Рыбчинский (Зе Луиш, 89), Смолов (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83).
Предупреждения:
Мухин (23), Баринов (29), Серкейра (31), Куликов (43), Тикнизян (58), Обляков (90).

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