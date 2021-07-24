Крыховяк получит 9,5 млн евро по 3-летнему контракту с «Краснодаром»

Стала известна зарплата, которую опорный полузащитник будет получать в .

По данным «РБ-Спорт», поляк суммарно заработает 9,5 млн евро по 3-летнему контракту с «быками». Соглашение уже подписано.

Сумма трансфера хавбека из «Локомотива» – около 1,5 млн евро. Срок действующего контракта футболиста с должен был истечь через год.

Со статистикой 31-летнего Крыховяка можно ознакомиться здесь.

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