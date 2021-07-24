Геркус о продаже Крыховяка: «От этого не по себе. Удивительно, что «Локо» молчит – фанаты заслуживают объяснений»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы болельщики Гжегож Крыховяк Краснодар Илья Геркус Футбол

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о скором переходе полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

«Это очень странное решение – продать Гжегожа. Он лидер, он один способен принести результат, заработать команде очки, очки – это деньги.

Расставаться с таким футболистом целесообразно, если уже есть на примете такой же или лучше. Но продать лидера в начале сезона и пока ничего неизвестно о замене – от этого не по себе.

Удивительно и то, что клуб молчит. Болельщики заслуживают информацию – команда играет для них. Кто-то поймет объяснения, кто-то нет, но необходимо дать информацию», – сказал Геркус.

Сегодня стало известно, что Крыховяк согласовал 3-летний контракт с «Краснодаром».

Похоже, «Локомотив» ждет распродажа: Крыховяк уже попрощался с командой, Миранчук в шаге от ЦСКА

Опрос

Московское дерби – уже во втором туре РПЛ! Кто победит?
28655 голосов
ЦСКА
2.35 ЦСКА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Локомотив»
3.05 Локомотив
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
3.40 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья