Геркус о продаже Крыховяка: «От этого не по себе. Удивительно, что «Локо» молчит – фанаты заслуживают объяснений»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о скором переходе полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».
«Это очень странное решение – продать Гжегожа. Он лидер, он один способен принести результат, заработать команде очки, очки – это деньги.
Расставаться с таким футболистом целесообразно, если уже есть на примете такой же или лучше. Но продать лидера в начале сезона и пока ничего неизвестно о замене – от этого не по себе.
Удивительно и то, что клуб молчит. Болельщики заслуживают информацию – команда играет для них. Кто-то поймет объяснения, кто-то нет, но необходимо дать информацию», – сказал Геркус.
Сегодня стало известно, что Крыховяк согласовал 3-летний контракт с «Краснодаром».
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