Витория о «Спартаке»: «Пришли, чтобы выиграть титул. Год юбилейный, задача непростая»

Новый главный тренер «Спартака» назвал свои цели в клубе.

– В современном футболе важны не столько схемы, сколько игровые принципы.

– По силам ли вам прервать гегемонию «Зенита»?

– Безусловно, мы пришли сюда с именно этой целью и не скрываем это. Задача стать чемпионом непростая, поскольку российский чемпионат достаточно сильный, много хороших команд.

Но мы верим, что можем создать в «Спартаке» команду-победителя, которая будет биться за победу в каждой игре.

Знаем, что перед нами высокая ответственность, поскольку год юбилейный, клуб будет отмечать свое 100-летие. Но повторюсь, что именно за этим мы пришли: сделать все возможное, чтобы выиграть титул, – заявил тренер.

Гендиректор «Спартака»: «Цель на сезон – попадание в зону ЛЧ. Задача – создать команду, готовую конкурировать в РПЛ и Европе»