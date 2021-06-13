«Спартак» представил Руя Виторию в качестве главного тренера

Руй Витория сегодня был официально представлен в качестве главного тренера «Спартака».

51-летний португальский специалист вчера прилетел в Москву, а сегодня на стадионе московского клуба дает первую пресс-конференцию.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае, подписав контракт на 2 года.

В конце декабря 2020 года он покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Также в ходе карьеры Руй работал в Португалии с «Фатимой», «Пасуш де Феррейра», «Виторией» из Гимараэша и «Бенфикой».

Традиционная передача именной футболки 📸 pic.twitter.com/wrY7Dmkcrm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

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«Порой спасти команду от вылета – результат получше, чем какой-нибудь трофей». Немного философии от Руя Витории