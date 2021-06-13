Гендиректор «Спартака»: «Цель на сезон – попадание в зону ЛЧ. Задача – создать команду, готовую конкурировать в РПЛ и Европе»

Генеральный директор назвал задачи, которые стоят перед новым главным тренером команды Руем Виторией.

«Говорят, что у нас стоит задача выиграть чемпионат в этом сезоне. Я хотел бы немножко поправить.

Задача – прежде всего создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы как можно чаще или во всяком случае всегда бороться за самые высокие места.

Что касается столетия, мы не акцентируемся исключительно на сезоне-2021/22. Говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим.

Конкретная цель на сезон – попадание в зону Лиги чемпионов. То, что я говорил по поводу конкурентоспособной команды, – это основная цель.

Чтобы была стабильная конкурентоспособная команда, которая готова составить конкуренцию и в , и на европейском уровне. Чемпионство и титулы – это уже следствие», – сказал Мележиков.