Руй Витория о критике: «Нельзя быть идеальным для всех. Прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак»

Новый главный тренер высказался о критике в свой адрес.

– Некоторые настороженно отнеслись к вашему назначению, потому что несколько лет назад вы сменили европейский футбол на Саудовскую Аравию. С чем был связан такой поворот в карьере?

– После ухода из «Бенфики» я почувствовал, что пришло время попробовать что-то новое, выйти из зоны комфорта. И как раз в это время появилось предложение от «Аль-Насра». Я довольно быстро его принял, все решилось за одни выходные. И не пожалел: это был интересный и полезный опыт, нам удалось выиграть несколько титулов. Ожидаю, что в «Спартаке» этот сценарий повторится.

– Изначально вашу кандидатуру поддержали не все. Что ответите тем, кто стал вас критиковать еще до знакомства с командой?

– Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак». И мы готовы к этому вызову.

Сейчас важно как можно скорее адаптироваться на новом месте, а потом узнаем, чего сумеем добиться, – сказал Витория.

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