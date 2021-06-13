Руй Витория: «Моя основная цель – выигрывать титулы. «Спартак» может предоставить такие условия»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руй Витория Сергей Егоров журналист Футбол

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория озвучил свою цель в клубе и пообещал учить русский язык.

«Очень рад быть тренером «Спартака» (сказал по-русски – прим.). Обещаю выучить больше русских слов, в том числе про «Спартак».

Основная моя цель – выигрывать титулы. Клуб может предоставить такие условия», – сказал тренер на первой пресс-конференции в Москве.

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