«Просто здравствуй! Просто как дела?» «Спартак» снова пошутил над ЦСКА в твиттере

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Пресс-служба «Спартака» вновь пошутила над ЦСКА после победы в дерби (1:0) в рамках 27-го тура РПЛ.

В твиттере красно-белых появилось видео эпизода, в котором нападающий Йордан Ларссон прокинул мяч между ног защитнику ЦСКА Георгию Щенникову. Этот ролик сопровождается отрывком из песни «Плачь и смотри» группы «Непара»: «Просто здравствуй! Просто как дела?»

«Проверили реакцию соперника ✅», – подписано видео.

«Спартак» назвал ЦСКА «конюшней» после победы – это твит с отсылом, там дальше про Старостина. Армейцы явно обиделись

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ЦСКА

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