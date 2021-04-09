«Окей, пока 👋». «Спартак» показал, как Мозес обвел Щенникова

Пресс-служба «Спартака» продолжает вспоминать моменты матча 27-го тура против ЦСКА (1:0).

Красно-белые вновь показали, как их игрок обвел защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

Если до этого в твиттере «Спартака» появилось видео, где Йордан Ларссон прокинул мяч Щенникову между ног, то сегодня клуб выложил ролик с обводкой в исполнении в инстаграме.

«Окей, пока 👋», – подписано видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

«Спартак» назвал ЦСКА «конюшней» после победы – это твит с отсылом, там дальше про Старостина. Армейцы явно обиделись