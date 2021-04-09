«Окей, пока 👋». «Спартак» показал, как Мозес обвел Щенникова

Пресс-служба «Спартака» продолжает вспоминать моменты матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Красно-белые вновь показали, как их игрок обвел защитника ЦСКА Георгия Щенникова.
Если до этого в твиттере «Спартака» появилось видео, где Йордан Ларссон прокинул мяч Щенникову между ног, то сегодня клуб выложил ролик с обводкой в исполнении Виктора Мозеса в инстаграме.
«Окей, пока 👋», – подписано видео.
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«Спартак» назвал ЦСКА «конюшней» после победы – это твит с отсылом, там дальше про Старостина. Армейцы явно обиделись