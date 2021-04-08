Гендиректор «Ахмата» о поддержке клуба: «Мы часть российского спорта. Завтра под санкции может попасть кто-то другой. Предлагаете дальше терпеть?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал возможность финансовой поддержки клуба со стороны Правительства РФ на фоне включения в санкционный список США.

«Тут нечему удивляться. Проведение круглого стола – инициатива «Ахмата». Завтра кто-то другой может попасть под санкции. Мы должны на это реагировать. Для этого и был проведен круглый стол.

Скоро комитет опубликует результаты круглого стола, буквально на днях все смогут ознакомиться с ними. В нем принимали участие все заинтересованные стороны: РФС, , Совет Федерации и другие.

Мы не должны ждать, пока кого-то другого введут под санкции. «Ахмат» – часть российского спорта. Мы видим, как к нашему спорту относятся на международных соревнованиях. Не дают выступать под своим гимном и флагом. Предлагаете дальше это терпеть?» – заявил Айдамиров.

В декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики , которые затронули его активы и связанные с ним организации. , который базируется в Грозном, вошел в их число.