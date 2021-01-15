В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США. Комитет по спорту обратится в Правительство РФ

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Государственная дума Политика ТАСС Борис Пайкин Футбол

В Государственной думе обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» после того, как Министерство финансов США включило клуб в санкционный список.

Сегодня по инициативе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под председательством Бориса Пайкина прошел круглый стол, посвященный механизмам поддержки «Ахмата».

«Это необоснованное решение – применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», – отметил Пайкин.

Комитет поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки «Ахмата». В ближайшее время комитет подготовит обращение в правительство РФ с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку клуба.

В декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которые затронули его активы и связанные с ним организации. «Ахмат», который базируется в Грозном, вошел в их число.

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