Журова о помощи «Ахмату»: «Сомнительная идея. В чем они нуждаются? Не все готовы принять направление бюджета на них»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инициативу комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи о поддержке «Ахмата» после санкций со стороны США.

«Действительно, есть некие санкции. Но я не думаю, что все, в особенности наше население, готовы принять направление федерального бюджета на «Ахмат». Есть другие хорошие команды, который по определенным причинам не могут финансироваться, а им этот бюджет не полагается.

Очень сложный момент, нужно же понимать, если это федеральный бюджет, то все субъекты должны принять в этом участие. А все ли хотят? Ситуация непростая. Да и почему именно футбол? Есть другие виды спорта, нуждающиеся в поддержке.

Ну получат они деньги, а что будет? Они станут играть в европейских лигах? «Ахмат» и так играет в России, им не запрещают. Не понимаю, в чем они нуждаются? Спонсоры от них не отказывались. Если только там есть какие-то еще причины, то все может быть.

Не понимаю, что вообще происходит в нашем спортивном комитете. Это не одна такая сомнительная идея. То ли это какие-то вбросы перед выборами, чтобы вырос рейтинг. К сожалению, и такое тоже бывает.

Да и вообще, если честно, не слышала, чтобы «Ахмат» реально обращался за помощью. Так что очень сомнительная инициатива», – сказала Журова.

«Ахмат» из-за санкций США претендует на деньги правительства, Госдума – за. Что это значит?