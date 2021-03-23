Матч «Краснодар» – «Зенит» обслужит Иванов и другие назначения 26-го тура РПЛ

Назначены судьи на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги.
17 апреля
Судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Николай Левников.
Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.
Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гвардис.
Судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.
18 апреля
Судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.
«Арсенал» – «Тамбов»
Судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» – ЦСКА
Судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.
«Спартак» – «Уфа»
Судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Иванов.