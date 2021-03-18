Кашшаи о водке на столе бригады судей Иванова: «Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в интервью Sports.ru прокомментировал видео, на котором судьи из бригады Сергея Иванова меньше чем за сутки до игры сидят в ресторане с бутылкой водки на столе.

– и его помощники сидели в ресторане перед игрой [ – ]...

– Да-да, я видел видео.

– Та ситуация – норма для вас как для босса?

– Я не хочу комментировать каждую отдельную ситуацию, потому что в таком случае мы просидим здесь до полуночи. Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий.

Мы предложили РФС снять пункт про гостеприимство с клубов. Конечно, рефери должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас.

– Мой вопрос в другом. Нормально ли для профессионального рефери пить алкоголь меньше чем за сутки до матча?

– Допустим, это водка (показывает на бутылку BonAqua на столе рядом со мной – Sports.ru). Я сделаю фото с вами в тот момент, когда вы работаете.

– Немного неправильное сравнение. На видео сидели Иванов, его помощники и инспектор. Перед ними на столе стояла бутылка водки. Это значит, что кто-то из них точно пил. Вряд ли она стояла просто так. А работали на матче они все вместе.

– Один вопрос. Но сначала я сделаю фото (фотографирует меня вместе со стоящей бутылкой воды – Sports.ru).

– Хотите сказать, что то видео не значит, что они пили?

– Я спрашиваю вас. Что вы скажете, увидев это фото с собой?

– Я понял: вы хотите сказать, это не значит, что я пью.

– Это не значит, что на столе водка.

– Но та бутылка похожа на бутылку водки.

– Окей, пусть так. Но что вы видите на фото?

– Что я работаю, и рядом есть бутылка.

– И все. Может быть, бутылка пустая, к ней никто не прикоснулся.

Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Люди могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, но, может быть, ее сделали две недели назад. Может быть, и ваша картинка сделана не сегодня, а три недели назад, когда вы были в отпуске?

– Вы обсуждали с Ивановым ту ситуацию?

– Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них.

Я могу сделать фото, показать вашему боссу и сказать: «Это водка». И завтра вам придется извиняться, хотя это была не водка, а вода, и вода не для вас и вообще она была закрыта. Это мое мнение по данной истории.

В интервью я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери надо избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решить проблему с гостеприимством. И думать лучше.

Если ты хочешь выйти поесть и тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите ее обратно». Чтобы избежать ситуаций, что кто-то с 20 метров сделал фото и создал из этого историю, – сказал Кашшаи.

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