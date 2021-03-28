Левников назначен на матч «Локо» – «Спартак», Москалев – на «Сочи» – «Зенит», Карасев обслужит игру ЦСКА – «Ротор»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура РПЛ.

«Химки» – «Тамбов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов»«Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Андрей Бутенко.

«Арсенал»«Краснодар»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Урал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.

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