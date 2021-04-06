Пресс-атташе «Спартака»: «Жест Гильерме однозначно демонстрировал отношение к нашей трибуне. Потом он повторил его с бутылкой»

Пресс-атташе Ярослав Кулемин высказался о конфликте болельщиков красно-белых с голкипером «Локомотива» во время матча 25-го тура РПЛ.

– До 20-й минуты, когда мы пропустили гол, а Гильерме совершил спринтерский рывок, чтобы показать неприличный жест в адрес гостевой трибуны, никаких персональных и централизованных скандирований в адрес вратаря не было. Есть видео его выступления с бутылкой, где он повторил этот жест.

Когда трибуны увидели его рывок чуть ли не от центрального круга, то забеспокоились о его состоянии. И отдельные болельщики могли быть недовольны его поведением. Но до этого оскорблений не было.

Этот эпизод показывает, что игроки должны осознавать меру ответственности, особенно зная, что есть предыстория конфликта.

– Какими действиями Гильерме «Спартак» остался недоволен?

– Он не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне. Потом он его повторил с использованием бутылки, – сказал Кулемин.

Гильерме сегодня был дисквалифицирован на два матча. «Спартак» наказали штрафом 500 тысяч рублей и одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

В 2018 и 2020 годах болельщики «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.