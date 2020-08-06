Карпин о том, что угроза Федуна сняться с РПЛ из-за судей работает: «Вот до чего мы докатились. Все нехорошо, но я на это уже не обращаю внимания»

Главный тренер «Ростова» дал оценку судейству и высказался о словах владельца Леонида Федуна, который угрожал снять команду с чемпионата России.

После матча 1-го тура против «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых были назначены два пенальти, Федун заявил: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде».

– ЭСК РФС официально признала, что гол Соу во встрече с «Химками» отменен неправильно. Как, на ваш взгляд, судят в этом сезоне в целом? Много претензий к арбитрам или все более-менее?

– Более-менее – нет. Нехорошо – назовем это так. Даже с этим голом с «Химками» – ничего положительного, например.

Я на это уже не обращаю внимания. Нет смысла забивать себе этим голову – такое никак не поможет. Прошло и прошло, на эту тему не думаю и не говорю, чтобы самого себя не расстраивать. Где и когда рефери ошибся, где не ошибся, с кем мы там играли – уже забыл, честно говоря.

Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчетам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял 7-8 очков – наверное, это правда.

Ну и? Дальше-то что? Их все равно не вернешь. В Химках вот не засчитали чистый гол – и что с этим делать? Вроде бы арбитра ВАР отстранили на две встречи – и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет.

– И что делать, если так и будет продолжаться?

– Это самый главный вопрос, но он не ко мне. Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь?

Если промахи допускают даже ВАР – когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них все понятно, но что с этим делать – вопрос, повторю, не ко мне.

– пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. И судейство красно-белых поменялось.

– Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет.

Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то.

– То, что угроза снятия – действенный метод, – дичь?

– Конечно. Вот до чего мы докатились.

– В следующем сезоне тоже ничего хорошего от судейства не ждете?

– Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это – уже который год... Другого не дано, – сказал тренер.

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